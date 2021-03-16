مواطن مصري يوجه رسالة أخيرة لزوجته قبل انتحاره من أعلى جسر الجامعة

وجه مواطن مصري عمل مندوبا بشركة شحن رسالته الأخيرة لزوجته قبل أن يترك منزله في الوراق ويتوجه إلى نهر النيل وينتحر بإلقاء نفسه من أعلى جسر الجامعة.

وتم انتشال الجثة بعد أن طفت على سطح الماء من قبل قوات الإنقاذ النهري بالمنطقة.

وأفادت التحريات، بأن "الوفاة ناتجة عن انتحار وليس فيها أي شبهة جنائية"، مشيرة إلى أن زوجته فوجئت بالعثور على رسالته داخل غرفته، وعندما ظلت تبحث عنه لعدة ساعات بمعاونة أقاربها وأقارب زوجها في المستشفيات ومراكز الشرطة لم يجدوه، حتى ظهر جثمانه في نهر النيل وتأكدوا منه.

وأضافت: "الشاب كتب في رسالته قبل الإقدام على الانتحار- "يا ليت الأولاد يستمروا في حفظ القرآن الكريم، وانتبهي لحقهم في الميراث من أن يضيع، ويأخذه أخي".

وأوضحت، أن "الشاب انتحر بسبب معاناته من أزمة مالية، عندما تراكمت عليه الديون، وأنه كان على خلاف مستمر مع شقيقه بسبب الميراث".

المصدر: "الوطن"