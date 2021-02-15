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مصر.. النيابة تقبض على فتاة حاولت الانتحار على "فيسبوك"

مجتمع

مصر.. النيابة تقبض على فتاة حاولت الانتحار على
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شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية على مدار الساعات الماضية، جدلا واسعا بعدما ظهرت فتاة تدعى جنات السيسي تحاول الانتحار عبر موقع "فيسبوك".

مصر.. النيابة تقبض على فتاة حاولت الانتحار على محاولة انتحار الفتاة

وأقدمت الفتاة المذكورة وفقا لوسائل الإعلام المصرية، على محاولة انتحار داخل شقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأصدرت قوات الأمن قرارا بالقبض عليها بعد فحص الفيديو.

وواجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هي من بثته، وطالب محاميها، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها الواقعة.

وقررت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الفتاة بكفالة 500 جنيه، بعدما حاولت الانتحار بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونجح سائق الفتاة فى إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة.

المصدر: الدستور

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