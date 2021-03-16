مصر.. تكريم أول مصرية عمدة لولاية أمريكية

كرمت الولايات المتحدة ماري أليكسندر بسطا أول مصرية تعمل عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية، بإدراجها في قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.

وأكدت هيئة التحالف الأمريكي للتعدد العرقي بولاية إلينوي برئاسة داني ديفيس عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لأليكسندر ومبادراتها الرائدة وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، قالت العمدة ماري أليكسندر "إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة" مؤكدة حرصها في كافة المحافل على إبراز انتمائها لمصر، ونوهت إلى أنها تستعد لزيارة مصر قريبا ومعها فوج سياحي من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر.

ونوهت إلى أنها نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية.

يذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إليكسندر شملت كذلك كلا من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

المصدر: الأهرام