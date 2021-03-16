مصر.. المتحرش بطفلة المعادي يدلي باعترافات جديدة والطفلة تواجهه

اعترف محمد جودت، المتهم بهتك عرض طفلة المعادي في مصر، بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، زاعما بأن الطفلة هي من بدأت بلمس جسده ما جعله يصاب بحالة إثارة.

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وقال المتهم إن الطفلة ذهبت معه بمحض إرادتها، ولم يقم باختطافها، معترفا بالتحرش بها، مبديا ندمه على فعلته، قائلا: "الشيطان هو اللي خلاني أعمل كده".

من جانبها، قالت الطفلة في التحقيقات: "وأنا ماشية في الشارع في المعادي ببيع مناديل، لقيت عمو راجل كبير وتخين ولابس نضارة وقالي تعالي ورايا، وأنا مشيت معاه لأنه راجل كبير، ودخلت معاه العمارة، وسلم عليا وشدني وحط إيده عليا وحضني، وكان عايز يقلعني هدومي، بس أنا عرفت أجري منه، ومشيت لما الست خرجت من الشقة".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد وجه بإحالة المتهم محمد جودت للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

المصدر: الوطن