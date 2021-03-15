مصر.. طفلة المعادي ومكتشفة فيديو التحرش تدليان بإفادات وشهادات جديدة

أدلت طفلة المعادي التي أثار فيديو التحرش بها جدلا واسعا في مصر، بأقوال جديدة في اتهامها لمشرف بإحدى الشركات بهتك عرضها بالقوة.

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وقالت الطفلة المجني عليها، إنه "أثناء تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية حضر إليها المتهم مطالبا إياها بملاحقته فانصاعت له حتى دخلت خلفه إلى العقار محل الواقعة فلمس بيده مؤخرتها محتضنا إياها من الخلف ورفعها إلى أعلى محاولا حسر بنطالها".

وأضافت الطفلة المجني عليها أن "المتهم لامس موطن عفتها، وحاول حسر بنطالها"، كما أجرت النيابة العامة مواجهة بين الطفلة المجني عليها والمتهم، والذي تعرفت عليه الطفلة وأثبت المحقق ذلك، كما اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الجريمة.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 30 مارس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهم.

وقالت الشاهدتان أوجني 24 سنة، ونجلاء 47 سنة، تعملان موظفتين استقبال لأحد المعامل الطبية، إنهما "أثناء تواجدهما بمحل عملهما أبصرتا عن طريق كاميرات المراقبة دخول المتهم وتوقفه بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقة للداخل حتى أبصرت دخول المجني عليها الطفلة التي تتصافح مع المتهم وهو ينحني بأعلى جسده أمام الطفلة والإمساك بمؤخرتها بيده اليسرى أعقب ذلك أن احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلى أعلى. فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به فأبصرت خروج الطفلة من العقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرات المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلى تلك الكاميرات ثم خرج من العقار مسرعا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية