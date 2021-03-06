مصر.. جنايات الإسكندرية تحيل أوراق "سفاح الجيزة" للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" إلى مفتي الجمهورية.

وحددت المحكمة جلسة 5 أبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم.

وكانت نيابة المنتزه بالإسكندرية قد وجهت للمتهم قذافي فراج (49 عاما) تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في واقعة اتهامه بقتل فتاة تبلغ من العمر 33 عاما (الضحية الرابعة)، ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم قال خلال التحقيقات التي أجرتها معه، إنه نقل الفتاة واسمها ياسمين إلى المخزن كيلا تبلغ عنه.

وأشارت النيابة، خلال مرافعتها أمام المحكمة، إلى أن المتهم قد اعترف خلال التحقيقات بقتله أربعة أشخاص قبل ياسمين، زاعما أن القتل كان "الحل الوحيد أمامه".

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامة بالقتل العمد مبيت النية، وعمله على إخفاء الأدلة، بدفن جثمانها أسفل مخزن يستأجره.

ناصر حاتم

المصدر: RT