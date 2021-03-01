الأمير هاري: "أخشى أن يعيد التاريخ نفسه"

قال الأمير البريطاني هاري، لمقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية، أوبرا وينفري، إنه كان قلقا من أن يعيد التاريخ نفسه، وذلك وفقا لمقتطفات من المقابلة نشرت أمس الأحد.

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ونشرت شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية مقطعين مصورين قصيرين من مقابلة وينفري، مع هاري وزوجته ميغان والتي من المقرر بثها في السابع من مارس.

والمقابلة التلفزيونية هي الأولى للزوجين، منذ أن أقاما في كاليفورنيا العام الماضي.

وكان هاري (36 عاما) يجلس بجانب ميغان (39 عاما) ويمسك بيدها خلال المقابلة، وأعلن الزوجان هذا الشهر أنهما ينتظران طفلهما الثاني.

وقال هاري في المقابلة "أخشى ما كنت أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه"، "أنا مرتاح حقا وسعيد لأنني أجلس هنا وأتحدث معك وبجانبي زوجتي لأنني لا يمكن أن أتخيل كيف كان الحال بالنسبة لها، وهي تمر بهذا الوضع بنفسها طوال تلك السنين" (المقصود والدته ديانا).

وأضاف هاري "كان الأمر صعبا للغاية لنا نحن الاثنان، لكن على الأقل فإننا معا".

وتقول وينفري خلال المقطعين، إنهم خاضوا في جميع الموضوعات بدون حدود، وفي أحد المقاطع تقول للزوجين "لقد قلتما بعض الأشياء الصادمة جدا هنا".

واشتكى الزوجان قبل أن ينتقلا إلى كاليفورنيا من تعامل الصحف الشعبية البريطانية مع ميغان، وهي ابنة لأب أبيض وأم أمريكية من أصل إفريقي، وقالا عن تعامل بعض هذه الصحف "إنه يرقى لحد التنمر أو العنصرية".

وكان قصر بكنغهام قال الشهر الماضي إن الاثنين لن يعودا إلى حياتهما كعضوين عاملين في العائلة الملكية.

المصدر: رويترز+deadline