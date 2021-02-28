دراسة: غرامات المرور على الرجال في روسيا أكثر بثلاث مرات منها على النساء

قالت دراسة إحصائية، أجراها مصرف "روسكي ستاندارت"، إن الرجال في روسيا دفعوا ثمن مخالفات مروية في عام 2020، أكثر بـ2.7 مرة بالمقارنة مع النساء.

وأضافت الدراسة: "بشكل تقليدي، يقود الرجال السيارات بأعداد أكبر من النساء، لذلك تبدو أرقام مخالفاتهم المروية، أكبر بكثير مما هي عليه لدى النساء. في العام الماضي، كان عدد إيصالات المخالفة لقواعد المرور، لدى الرجال أكثر بنسبة 174٪ عن النساء".

ولكن متوسط ​​الغرامة المدفوعة من جانب الرجال كان أقل بنسبة 6 ٪ تقريبا من النساء - 388 روبلا، مقابل 411 روبلا.

وبشكل عام، انخفض متوسط ​​الغرامة المرورية المدفوعة في عام 2020 بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019، وبلغ 394 روبلا. وفي شهر يناير من هذا العام، انخفض المؤشر بنسبة 26٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ 538 روبلا.

في عام 2020، كانت غالبية المخالفات المروية التي سددها الروس، من فئة الـ250 روبلا (68 ٪ من إجمالي الغرامات)، في المرتبة الثانية، غرامات فئة 500 روبل (13٪ من جميع المخالفات المرورية)، والثالثة - فئة 750 روبلا. (4%).

المصدر: تاس