مصر.. القبض على نجل شقيق رجل أعمال مشهور بسبب قتله طفلا

أمرت النيابة العامة بقصر النيل في مصر، بالقبض على نجل شقيق رجل أعمال مشهور لاتهامه "بصدم سيارة ملاكي ما أدى لوفاة طفل داخلها".

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كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الواقعة.

وكان مصدر أمني، أفاد بورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طالب.

بالانتقال والفحص تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب جراء شدة الاصطدام.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن المتهم هو نجل شقيق رجل الأعمال المصري المشهور هشام طلعت مصطفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية