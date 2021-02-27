مصر.. قرار بمحاكمة مسؤول كبير بسبب سيدة

قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية جسيمة.

وتمثلت المخالفة في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها من زوجها المتوفي دون مبرر مقبول.

وكشفت التحقيقات أن "مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 حتى 17 أغسطس 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة".

وتبين من أوراق القضية أن المحال "امتنع عمدا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها وقدره فدانان وأربعة عشر قيراطا بالمشاع في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحدا وعشرين قيراطا والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الانتفاع بهذه المساحة ومعاناتها نفسيا طوال فترة الامتناع دون مبرر مقبول".

المصدر: صدى البلد