مصر.. "استرداد الأموال" تتصالح مع محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ مقابل مليار و315 مليون جنيه

وقعت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقدا لتصالح المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة المصرية في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن اللجنة، برئاسة النائب العام حمادة الصاوي، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المقدمين إليها من محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونا و701 ألف و24 جنيها.

وفي ديسمبر 2016، صدر في حق محمد إبراهيم محمد سليمان، وهو وزير إسكان أسبق حكم بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانته بالتربح والإضرار العمد بالمال العام في قضية أرض شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- "سوديك" - بمدينة الشيخ زايد (في محافظة الجيزة). وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة "سوديك" في القضية ذاتها.

ناصر حاتم

المصدر: RT