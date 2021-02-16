مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلق على فيلم "السرب" حول ذبح 21 قبطيا في ليبيا

علق المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر القس بولس حليم، على إنتاج فيلم "السرب" الذي يتناول ذبح 21 قبطيا في ليبيا عام 2015.

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وقال حنا حول الفيلم: "الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة والتي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التي يتحلى بها الشعب المصري إيمانا بالوطن والوطنية والمواطنة".

وأضاف أن: "السيسي لم يخرج على شعب مصر وقتها إلا بعدما ثأر لدماء الشهداء المصريين في ليبيا الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر، وقام بتعزية الشعب المصري، وأعلن الأخذ بالثأر، وأن المواقع البالغة 13 موقعا تمت إصابة الأهداف بها بنسبة 100%".

وأشار حليم إلى أن الرئيس المصري أكد في خطابه للشعب حينها، "أن مصر لا تعتدى على أحد وإنما تحمي شعبها"، مشيرا إلى أن الجيش المصري مستعد للقيام بواجبه في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية.

المصدر: المصري اليوم