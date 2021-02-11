مصر.. المحكمة تصدر حكما ضد أحمد الفيشاوي وتلزمه بدفع نفقة بالعملة الصعبة

قضت محكمة أسرة الخليفة في مصر، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن حضانة لابنته لينا، عن الفترة من 15 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو 2017.

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كما ألزمت المحكمة الفيشاوي بدفع 7 آلاف جنيه أجر مسكن من 7 مارس عام 2018، شهريا.

وجاء الحكم "بناء على دعوى أقامها المحامي شعبان سعيد، دفاع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي، طالب فيها بإلزام أحمد الفيشاوي بدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا عن الفترة السابق الإشارة إليها".

وكانت محكمة جنح المقطم قضت ببراءة هند الحناوي من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، بتعريض حياة ابنتها لينا للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: اليوم السابع