أحمد الفيشاوي ينشر آخر صور له مع والده قبل وفاته

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي آخر صور له مع والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي يوم الخميس الماضي.

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وعلق أحمد الفيشاوي على الصور التي نشرها أمس الجمعة على صفحته الرسمية في تطبيق "انستغرام" بالقول: "وداعا يا صديقي".

ورحل صباح يوم الخميس الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما.

وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار زوجته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد لمواساتهما.

المصدر: RT