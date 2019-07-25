فنانون عرب ينعون الفيشاوي بأجمل الكلمات

نعى فنانون عرب النجم المصري، فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما.

وقالت النجمة السورية، سلاف فواخرجي، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صاحب فكر وثقافة ورأي، صاحب فن وتاريخ، صاحب إرادة تعلم وتدرس، صاحب قلب كبير لا يمكن إلا أن يترك أثرا كبيرا في قلب من عرفه أو حتى صادفه.. ستعلق صورتك إلى جانب صور الكبار الموجودة على الجدار، ولكن صورتك وإياهم لن تغب ولن تموت، فالفنان والمبدع والمعطاء يبقى حاضرا بفنه بإبداعه وبمحبة الناس له".

وأعربت الفنانة التونسية درة، عن حزنها لرحيله "الجان" ونشرت مشهد له من آخر عمل له معها وكتبت: " لا حول ولا قوة إلا بالله.. أكاد ألا أصدق.. الفنان المحب للحياة وللناس.. الطيب الجدع الخلوق.. حبيب زملائه.. الفنان الكبير فارق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا".

فيما نعي الفنان، محمد إمام، الفنان الراحل وكتب: " فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.. البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي".

وقالت النجمة، وفاء عامر:" وداعا لطيف الجبرونى.. محمود كامل ".

ونعت الفنانة بشرى، الفنان الراحل وكتبت: "لا إله إلا الله.. الله يرحمك يا أستاذ فاروق يا جدع ياللى ما كنتش بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها و مستحقاتها الأول وكل الممثلين الصغيرين كمان.. يا طيب يا كريم و يا محب للكل يا ابو احمد.. ربنا يصبر كل اهلك و أحبابك و أصحابك و جمهورك".

فيما قالت النجمة التونسية، هند صبري : "لم يكن فنانا موهوبا فحسب، لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون فحسب، بل كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض، وحتى في إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا. وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب فاروق الفيشاوي، وخالص العزاء لابنه الفنان احمد الفيشاوي".

وكتب عمر يوسف: "كان شخصا استثنائيا محبا للحياة و محبا لكل من حوله ، بسيطا متواضعا ودوغري ، أما عن الكرم فحدث ولا حرج ، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جدا، بس إن شاء الله في مكان احسن بكتيييير، الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة فاروق الفيشاوي".

فيما علقت الفنانة، عبير صبري قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويعفو عنك وينجاوز عن سيئاتك ويدخلك فسيح جناته ..وداعا فاروق الفيشاوي".

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي كلمات مؤثرة قالت فيها: "اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض، يارب يارب خلاص مشيت روحت عند حبيبك اللي طول الوقت سيرته ما بتفرقش لسانك و تضحك من قلبك على حكايتكم سوا و تترحم عليه، مع السلامة يا غالي اوي لما كنت بشوفك كنت بحس روح ابويا فيك من كتر حبك له انت اصلا عمرك ماكرهت حد قلبك ابيض ومن اجدع البشر على الأرض، اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

المصدر: RT