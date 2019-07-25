آخر ظهور لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بأيام

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن آخر ظهور للفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي.

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وقال الفيشاوي في الفيديو الذي نشر قبل 23 يوما من وفاته، خلال تقديمه واجب العزاء في زميله الراحل الفنان عزت أبو عوف، إن ما حدث "صدمة كبيرة للجميع" ، مشيرا إلى أن أبو عوف كان فنانا وإنسانا من الطراز الرفيع.

ورحل الفيشاوي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف النجم المصري العام الماضي عن إصابته بالمرض خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ودخل مؤخرا في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل.

المصدر: وكالات