رحيل النجم المصري فاروق الفيشاوي

توفي الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

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وكشف الفيشاوي العام الماضي عن إصابته بالسرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ودخل مؤخرا في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل.

وبدأ نشاطه الفني في السبعينيات من القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. ومن أبرز أدواره دوره في فيلم "المشبوه" أمام عادل إمام عام 1981.

تزوج الراحل من الفنانة سمية الألفي ثم انفصل عنها لاحقا، وهو والد الفنان أحمد الفيشاوي.

يشار إلى أن النجم المصري ولد في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء. توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

شارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.

المصدر: وكالات