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الفنان المصري فاروق الفيشاوي يدخل في حالة غيبوبة

الثقافة والفن

الفنان المصري فاروق الفيشاوي يدخل في حالة غيبوبة
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أكد الموسيقار المصري هاني مهنا الصديق المقرب من الفنان فاروق الفيشاوي، أنه يمر بأزمة صحية شديدة، مشيرا إلى أنه دخل في حالة غيبوبة كبدية.

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الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة
الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة

وقال هاني مهنا في تصريحات لموقع "مصراوي": "إن النجم الكبير فاروق الفيشاوي، أُعدت له غرفة عناية مركزة كاملة، ووضع على الأجهزة الطبية بعد دخوله في غيبوبة كبدية".

وأوضح: "أنه دخل في غيبوبة، بسبب توقف الكبد عن العمل، وأن حالته مقلقة وحرجة للغاية".

وأشار مهنا أنه متواجد بجوار أسرة الفيشاوي بشكل يومي، إذ تسيطر عليهم حالة من الحزن.

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه نزلة برد في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

المصدر: مصراوي

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