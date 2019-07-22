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الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة

الثقافة والفن

الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة
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أكد أحمد الفيشاوي نجل الفنان المصري فاروق الفيشاوي، أن والده تعرض لوعكة صحية شديدة مضيفا أن حالته الصحية حرجة جدا.

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وطالب الفيشاوي وفقا لـ"اليوم السابع"، من الجميع الدعاء لوالده، مشيرا إلى أنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي التي حرصت أن تكون موجودة معه في هذه الفترة الصعبة.

وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.

المصدر: اليوم السابع

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