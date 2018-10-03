فاروق الفيشاوي يعلن عن إصابته بمرض خطير (فيديو)

صدم الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، الحضور في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عندما أخبرهم عن إصابته بمرض السرطان، بعد تسلمه درع المهرجان.

وقال الفيشاوي في كلمته: فوجئت بطبيبي المعالج وهو يخبرني بأنني مصاب بهذا المرض الخبيث"، مؤكدا أنه لم ينزعج من الخبر، وقال للطبيب إنه "سيواجه بكل شدة وإصرار المرض وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويزول".

وحضر حفل تكريم الفيشاوي كوكبة من أعلام الفن المصري ومشاهيره.

قدم الفيشاوي العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعد خالدة في ذاكرة السينما المصرية، مثل "المشبوه" و"كشف المستور" و"حنفي الأبهة" و"المرأة الحديدية" و"درب الهوى".

كما كانت له مسلسلات تلفزيونية منها "أولاد العم آدم" و"ليلة القبض على فاطمة" و "أبناء دهشان".

ولد الفيشاوي في قرية في محافظة المنوفية في فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء (بنتان و3 أولاد)، كان فاروق أصغرهم، توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

وحصل فاروق على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على دبلوم في الأدب من جامعه "عين شمس " بالقاهرة. ولديه ولدان من زوجته السابقة الفنانة سمية الألفي هما أحمد وعمر الفيشاوي.

المصدر: وكالات