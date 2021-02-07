جراحة تجميلية "فاشلة" لممثلة صينية تحول حياتها إلى "كابوس"

نشرت الممثلة الصينية المشهورة، جاو ليو، صورا لأنفها "الأسود" بلحم ميت، بعد فشل جراحتها التجميلية، موضحة أن العملية الفاشلة تركتها مصابة بالتهابات متكررة ونخر في الأنف.

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وشاركت جاو ليو، المغنية والممثلة التي لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الصينية، "كابوسها التجميلي"، مع 5 ملايين متابع لها على موقع "Weibo" الصيني، الشبيه بموقع "Twitter"، لتحذيرهم من الخطر المحتمل للجراحة التجميلية، حيث أثارت جدلا عبر الإنترنت، بعد مشاركة الصور التي كشفت أن طرف أنفها قد تعفن وسقط.

وكتبت جاو ليو في المنشور موضحة، أنها خضعت لعملية تجميل الأنف في عيادة "Xi Shi Shi Guang" في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، بعد أن قدمها أحد الأصدقاء إلى جراح التجميل هناك.

وتضمنت العملية التي استغرقت أربع ساعات، إزالة غضروف من جسد جاو، واستخدامه لإعادة تشكيل أنف الممثلة.

وأضافت: "لم أكن أتوقع أن تكون هذه الساعات الأربع بداية لكابوس"، حيث تظهر الصور التي نشرتها لوجهها، بقعة واضحة من اللحم الأسود على طرف أنفها، بالإضافة إلى ضمادات وكدمات.

وأشارت جاو إلى أنها كانت تأمل في أن تحسن الجراحة من حياتها المهنية في التمثيل.

وأوضحت أن ما اعتقدت أنه تعديل دقيق لتطعيم الغضروف على طرف أنفها في أواخر أكتوبر، "أدى إلى إصابة الغضروف، مما تطلب عمليات متابعة متكررة".

وشرحت جاو أن أنفها شعر "بالتهيج والوخز" بعد العملية، قبل أن تصاب بالالتهاب بشكل متكرر، بالرغم من تأكيد الطبيب لها، أنها ستتمكن من التعافي والعودة إلى العمل في غضون شهرين.

وقالت الممثلة إن العملية الفاشلة تركتها "محطمة بالأفكار الانتحارية".

في حين أنها اكتشفت لاحقا أن مستشفى الجراحة التجميلية ذاك، غير مؤهل لإجراء جراحة الأنف، ونتيجة لذلك، دخلت الممثلة المستشفى لمدة شهرين، وخسرت 400 ألف يوان (نحو 45200 جنيه إسترليني) ، كما أنها تواجه مليوني يوان إضافية (نحو 225621 جنيها إسترلينيا)، لخرقها لعقود عملها الموقعة من قبلها.

ويتعين على جاو الانتظار لمدة عام على الأقل، لإجراء جراحة ترميمية أخرى محتملة بسبب خطورة إصابة أنفها، وتتفاوض حاليا مع المستشفى للحصول على تعويض.

سرعان ما لقي منشور جاو تعاطفا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين الذين طالبوا بتشديد اللوائح الخاصة بصناعة الجراحة التجميلية في البلاد، حيث كتب أحد المعلقين: "يجب أن تتحمل المستشفى المسؤولية وأن تتلقى العقاب الشديد! أنا حزين للغاية من أجل جاو.. يحتاج الناس إلى أخذ هذا كتحذير، فالجراحة التجميلية لها مخاطرها!"

ونشر مستخدم آخر مخاطبا الممثلة: "لقد اعتدت أن تكوني رائعة، فلماذا تحتاجين إلى المرور بهذا؟ تعلمت الدرس".

المصدر: "ديلي ميل"