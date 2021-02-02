مصر.. مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم يدخل على خط أزمة مطالبة فنانة لبنانية بميراثه

كشف إسلام خليل مؤلف أغاني المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل جديدة عن حقيقة زواج الراحل بالمطربة اللبنانية منار حمزة.

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وقال صديق شعبان عبد الرحيم، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه كتب معظم أغاني شعبان عبد الرحيم، مثل "هبطل السجاير وبكره إسرائيل"، مضيفا:"عم شعبان مش مجرد مطرب، بل حب وأخ وصديق، وعشرة عمرى.. وأنا أخ لأولاد عم شعبان وتربيت وسطيهم وكنت معاه أغلب الوقت فى المسرح والاستديوهات والسفر، وأغلب حياته".

وواصل قائلا: "حكايات عم شعبان معايا، ومحتفظ بذكريات جميلة وخاصة ما بينا.. سره كان معايا.. أنا عرف البنت اللبنانية.. دى غاوية شهر، ومش معاها عقد جواز ولا عقد إيجار.. وأنا عارفها وكنت حاضر كل لقاءتهم .. عمره ما اتجوزها.. وعم شعبان بيحب الحجه وعشرة عمره.. لكن البنت اللبنانية كانت عاوزة تغني وتشتهر، ولم أراها منذ سنوات كثيرة، ولكنها كانت تحدثنى هاتفيا".

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم".

المصدر: قناة "النهار"