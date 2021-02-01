مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يحسم الجدل بعد أزمة مطالبة فنانة لبنانية ميراث والده

رد عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم على ما نشرته الفنانة اللبنانية منار حمزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقال عبد الرحيم لتلفزيون "اليوم السابع"، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة التي تستغل اسم والده للبحث عن الشهرة، مؤكدا أنها لا تملك أي شيء في ميراث والده، ولا تسعى لأي شيء سوى الشهرة من خلف هذا الأمر.

وتابع أن تلك الفنانة كانت تطارد والده ليقوم بتصوير كليب معها، وأن الصور التي التقطتها معه كانت أثناء تصويرها كليبا معه، موضحا أنها كانت تزورهم في المنزل بشكل طبيعي خلال تلك الفترة ولم يكن يتوقع أن تصدر منها مثل تلك الأفعال.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم".

المصدر: اليوم السابع