مصر.. سرقة 6 كيلو ذهب بطريقة ماكرة على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"

تكثف مباحث الدقهلية في مصر من جهودها لكشف غموض سرقة محل ذهب بمدينة المنزلة من خلال عمل فتحة بسقف المحل من الشقة العلوية في تقليد أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم "لصوص لكن ظرفاء".

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا من مالك محل "يوسف الأزهرى" لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 6 كيلو مشغولات عيار 24 و18 جراما.

وتبين أن اللصوص قاموا بتقليد أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، واقتحموا شقة مغلقة أعلى المحل، وقاموا بعمل فتحة بأرضية غرفة أعلى المحل مباشرة ونزلوا منها باستخدام حبال، مستغلين يوم الإجازة وإغلاق المحل، وتمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية قدرت بـ6 كيلو.

وتم تشكيل فريق بحث، وتحفظ فريق البحث على كاميرات المحيطة بالمحل وبالشارع الموجود به وفحص المسجلين سرقة والعاملين بالمحل والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.

المصدر: المصري اليوم