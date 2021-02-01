بريطانيا.. وفاة طبيب عربي بكورونا بعد رفضه ترك زملائه في المستشفى

توفي طبيب عربي وأب لسبعة أبناء إثر إصابته بكورونا، حيث أكد أنه لا يوجد وقت للجبناء في الحرب مع الفيروس، وظل يناضل حتى توفي بالمشفى الذي يعمل به.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدكتور جمال عثمان كان أحد قادة الفريق الذي يعالج المئات من مرضى كورونا في مستشفى ساوثميد في شمال بريستول ببريطانيا، لكنه أصيب بالفيروس وتوفي أمس بعد معركة طويلة مع المرض في العناية المركزة.

It is with great sadness we announce that medical consultant Dr Gamal Osman has sadly died following a long battle with COVID-19. Colleagues said that Gamal was a “generous, calm and an extremely popular member of the team” who was determined to help with the COVID efforts. pic.twitter.com/nFxA2zs8h3 — NursingNotes (@NursingNotesUK) January 29, 2021

ونقلت الصحيفة عن زملائه قولهم إنه فقد شقيقه بسبب كورونا في سبتمبر الماضي، ولكن على الرغم من محاولة العديد من الأصدقاء والزملاء والأقارب إقناعه بالانتقال إلى قسم مختلف، اختار العودة إلى أجنحة فيروس كورونا في مستشفى ساوثميد.

ووصفه زملاؤه بأنه "كريم وهادئ وعضو مشهور للغاية في الفريق الطبي".

وقالوا إن الدكتور عثمان كان يدرك جيدا أنه معرض لخطر كبير في حال إصابته بكورونا، لكنه رفض ترك زملائه وأصر على مواجهة هذا الوباء.

ونعى اتحاد الأطباء السودانيين فرع المملكة المتحدة الدكتور الراحل، وكتب: "بقلوب مليئة بالحزن والأسى نحتسب عند الله تعالى د. جمال حسن عثمان الذي وافته المنية سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته".

بقلوب مليئة بالحزن والأسى نحتسب عند الله تعالى د/جمال حسن عثمان الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

With profound sorrow we mourn the passing of our colleague DR GAMAL HASSAN OSMAN. May Allah bless

his soul with forgiveness#Covid19UK#bame#nhsheroespic.twitter.com/nAKoyqFgE3 — SDU-UK (@uk_sdu) January 28, 2021

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية