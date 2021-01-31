وفاء الرشيد تثير غضب السعوديين وعبد الرحمن بن مساعد يرد

أثارت الكاتبة السعودية وفاء الرشيد موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها، بتغريدة نشرتها على "تويتر" تراجعت عنها وحذفتها معتذرة في وقت لاحق.

وكتبت الرشيد: "يكتب البايو الوطن خط أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن".

وفاء الرشيد تستهزيء بالعاطل الذي يكتب في البايو #الوطن_خط_أحمر

وهذا فيه تحريض للعاطلين ضد دولتهم وقيادتهم الرشيدة ..



متى تعي هي و غيرها أن #الوطنيون_الحقيقيون عملة نادرة في زمن كثُر فيه المتلونين حسب رغباتهم ومصالحهم الشخصية pic.twitter.com/KAwxYEaGVB — 🇸🇦 إحـًـًًـًًًـًًـًـڛـ,ـاڛـ,ـ 🇸🇦 (@Ehsas0506) January 28, 2021

وتسببت التغريدة في ردود فعل غاضبة من عدد من المغردين، الذين ساقوها إلى شخصية معينة، الأمر الذي أجبرها على حذف التغريدة والاعتذار، حيث قالت: "غردت تغريدة ووجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها، ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها، وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء أخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره".

من جانبه أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، نشر اعتذارها عبر حسابه على "تويتر"، وعلق بالقول : "اعتذار أراه صريحا وشجاعا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ.. وكلنا معرض للخطأ وإلى أن يخونه التعبير.. شكرا د. وفاء".

اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء https://t.co/dxVCFlCMrE — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 29, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية