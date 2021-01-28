مصر.. خطأ طبي يصيب مذيعة مشهورة بشلل عضلي

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بعد تعرضها لخطأ طبي داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة.

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وقالت الإعلامية عبر حسابها في "إنستغرام" إن كل ذلك نتيجة حقنة "بوتكس وفيلر" في الفك، ما أثر على الأحبال الصوتية، رافضة ذكر اسم المكان الذي تعرضت فيه لهذه الواقعة.

واعتبرت الإعلامية أن الأمر قد يكون حادثا عارضا، لكنها في نفس الوقت شددت على ضرورة الحرص في التعامل مع هذه المناطق الحساسة لأن الأمر قد يسبب كوارث.

وروت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل إصابتها بالشلل العضلي في مقطع فيديو على حسابها الرسمى بموقع "إنستغرام"، قائلة "أنا من شهر كنت تعبانة جدا ومكنتش بأعرف افتح فمي ولا بعرف أكل ولا أدخل شوكة ولا معلقة ولا حتة عيش، وبعدين كنت بالصدفة موجودة فى دبي ورحت لدكتورة شاطرة جدا وقالت لي ده ضغط عصبي وعندك شلل عضلي والعضلات في فكك مشدودة وتحتاج علاجا طبيعيا وأدوية".

وأضافت بسمة وهبة "أخذت الأدوية وعملت العلاج الطبيعي وملقتش تحسن، فرحت لها تاني وقلت لها مفيش تحسن فعملت لي منظار مرة أخرى، وبعدين الست كانت مستغربة وأنا قلت لها أنا معنديش ضغوط "استرس"، وأنا عمله روشتة لنفسي مخصوصة وكل حاجة تضايقنى ببعد عنها، وكل حاجة حلوة بقرب منها، والدليل عمري ما كنت بعمل فيديوهات على إنستجرام وسناب شات بضحك واهزر فيها".

وتابعت: "لما رحت للدكتورة كانت هتتجنن من سبب تعبي وقعدت تراجع معايا لورا لحد ما افتكرت من أسئلتها إني عملت بوتكس وفيلر من شهر وفي حقنة أخدتها في الفك ودخلت على الأحبال الصوتية وهي اللى بوظت الدنيا كلها".

المصدر: RT