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مصر.. ضبط منتج سينمائي هارب من حكم بالسجن قرنين

مجتمع

مصر.. ضبط منتج سينمائي هارب من حكم بالسجن قرنين
Reuters
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج السينمائي الهارب من إجمالي أحكام بالسجن تصل إلى 194 عاما.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن المتهم محكوم عليه في 147 حكم حبس جزئي (تبديد، نصب) بإجمالى 194 سنة و3 أشهر، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وتقوم قوات الأمن في مصر بمداهمة بعض المناطق التي يتواجد فيها متهمون هاربون من أحكام بالسجن قد تصل إلى 500 عام.

المصدر: اليوم السابع

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