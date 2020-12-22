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مصري هارب من نصف قرن سجن يفاجئ الشرطة

أخبار العالم العربي

مصري هارب من نصف قرن سجن يفاجئ الشرطة
Reuters
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قام أحد المواطنين المصريين بتسليم نفسه لقوات الشرطة، بعد هروبه من أحكام بالسجن وصلت إلى 50 عاما.

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وفوجئت نيابة قنا الكلية بأحد المواطنين يطلب مقابلة المحامي العام، وأنه جاء ليسلم نفسه لقوات الشرطة.

وتبين وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية أنه تمكن من دخول مجمع المحاكم من الباب الرسمي لدخول المواطنين وأن له اسمين الأول عزت والثاني محمود، وصادر ضده حكمان، الأول بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لقيامة بالاشتراك مع آخرين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بسبب خصومة ثأرية، والحكم الثاني بالسجن المؤبد لقيامة بإحراز أسلحة وذخائر واستعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية.

وأكد المحامي العام الأول لنيابات قنا صحة الأحكام الصادرة ضده وأمر بالقبض عليه وعمل الإجراءات الجنائية والقانونية ضده وتسليمه إلى قسم الترحيلات بمجمع المحاكم لعرضه على القلم الجنائي بمحكمة استئناف قنا لتحديد جلسة أمام الدائرة الجنائية المختصة.

المصدر: أخبار اليوم

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