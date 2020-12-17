مصر.. القبض على رجل أعمال هارب محكوم بالحبس نحو 4 قرون

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط رجل أعمال محكوم عليه في 302 أحكام حبس بإجمالي حبس 377 سنة، وغرامات مالية بلغت 9 ملايين و130 ألف جنيه.

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وأوضحت قوات الأمن أن رجل الأعمال صاحب شركة استيراد وتصدير، وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية، مقيم بمحافظة القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ "78 ألف و476 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 6673 محكوما عليهم، وشملت الأحكام: 336 حكما جنائيا، 23641 حكم حبس جزئ، و4842 حكم حبس مستأنف، و38726 حكم غرامة، 10931 حكم مخالفة".

المصدر: الأهرام