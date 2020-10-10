مصر.. إخلاء سبيل رجل أعمال شهير

أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت، عن إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب بعد توقيفه على ذمة تهم متعددة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الكفالة التي دفعها رجل الأعمال، ومؤسس صحيفة "المصري اليوم" بلغت 20 ألف جنيه مقابل إخلاء سبيله على ذمة التحقيق.

وتم توقيف دياب على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي والبناء بدون ترخيص، والتهرب من دفع 11 مليارا و135 مليون جنيع، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن في ملفه العديد من القضايا والمخالفات.

المصدر: "الوطن المصرية"