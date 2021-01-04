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مصر.. فريق طبي يستخرج جنينا من بطن رضيعة عمرها 7 أيام

الصحة

مصر.. فريق طبي يستخرج جنينا من بطن رضيعة عمرها 7 أيام
Reuters
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تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي في مصر، من إجراء عملية جراحية لاستئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام.

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وبعد أن لاحظ الفريق الطبي وجود جسم فى بطن الطفلة أثناء حمل الأم لها ومن خلال إجراء التحاليل اللازمة وعمل استكشاف، أسفر عن وجود جنين شبه مكتمل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة.

وقام الفريق الطبي إثر ذلك باستئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة، وتم نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

المصدر: اليوم السابع

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