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مصر.. وفاة الطفلة ميرا إمام

مجتمع

مصر.. وفاة الطفلة ميرا إمام
Reuters
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شيع أهالي قرية محلة مرحوم بمركز طنطا في مصر، جثمان الطفلة، ميرا إمام، التي توفيت صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجها.

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وأعلن محمود إمام، والد الطفلة التي تبلغ من العمر 8 أشهر، وفاة ابنته قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة.

وقالت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، في صفحتها على "فيسبوك": "نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله واللهم لا اعتراض على قضائه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى.. البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله".

كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعلن أن الطفلة ميرا محمود، التي تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب، وتبلغ من العمر 8 أشهر، تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ يومين لإجراء عملية جراحية دقيقة.

المصدر: RT

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