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السيسي يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ثقب في القلب على نفقة الدولة (فيديو)

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السيسي يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ثقب في القلب على نفقة الدولة (فيديو)
Reuters
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكدت هالة زايد وزيرة الصحة في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرا إلى أنها تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف مجاهد أنه جار نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون في استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وما سيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

المصدر: RT

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