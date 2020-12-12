السيسي يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ثقب في القلب على نفقة الدولة (فيديو)

أكدت هالة زايد وزيرة الصحة في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرا إلى أنها تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف مجاهد أنه جار نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون في استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وما سيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

استغاثه لسيادة الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي رئيس الجمهوريه البنت دي اسمها ميرا محمود امام من محله مرحوم طفله ٨ شهور في حاله خطره جدا ارجو الاهتمام والدخول لمستشفي القوات المسلحه لعمل عمليه في القلب فورا وارجو من الجميع عمل شير للفيديو محدش ضامن نفسه ياجماعه #انقذوا_الطفلةpic.twitter.com/Ltf2ZmIt4X — Ahmed Hussen (@AhmedHu05957232) December 12, 2020

المصدر: RT