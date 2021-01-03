مصر.. رجل يقتل زوجته داخل مدرسة بسبب كورونا

قتل مدرس مصري زوجته، التي تعمل مدرسة أيضا، إثر خلافات أسرية بينهما نشبت بسبب تداعيات فقدان الرجل وظيفته في إحدى الدول العربية جراء أزمة كورونا.

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وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل مدرسة داخل مدرسة خاصة في منطقة بولاق الدكرور، حيث توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحريات، وتبين مقتل المدرسة على يد زوجها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.



وأشارت التحريات الأولية، إلى نشوب خلافات أسرية بينهما، بسبب فقده عمله بدولة عربية كمدرس، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، ومروره بضائقة مالية، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بينهما، تبع بعدها الرجل زوجته إلى المدرسة حيث تعمل وقتلها.

وقد تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع