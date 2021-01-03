بعد مناشدة من والدتها.. السيسي يوجه بعلاج شابة مصرية من السمنة المفرطة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بعلاج الشابة المصرية، مروة (31 عاما)، التي تعاني من السمنة المفرطة، والمصابة بزيادة كبيرة في قدمها، فيما يعرف بـ"داء الفيل".

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وانتقل فريق طبى متخصص للحالة التي يتعدى وزنها الـ200 كيلوغرام، و"التي تعاني من قرح الفراش، حيث تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، لأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة".

كما أشار موقع "اليوم السابع" إلى أنه "تجري مناظرة حالة مروة الصحية من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، والباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العالج اللازم لها".

وكانت والدة مروة قد ناشدت الرئيس السيسى، عبر منصة "فيديو 7" في "اليوم السابع"، بعلاج ابنتها "على نفقة الدولة"، لعدم قدرة الأسرة على علاج الفتاة التي تعاني من مشكلات في الغدد، تسببت في إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة، ما أثر سلبا على حركتها.

المصدر: "اليوم السابع"