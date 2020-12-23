أكثر الكلمات تداولا في روسيا للعام 2020

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي المواطنين بشأن أكثر الكلمات شيوعا و تداولا في روسيا عام 2020.

وقال غالبية الروس، كما توقع الجميع، إن عبارة "فيروس كورونا، هي أكثر العبارات والكلمات في روسيا عام 2020 شيوعا. وهناك 61% من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا ذلك.

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وذكرنصف العدد السابق، أي 29% من المشاركين، عبارة "تعديلات في الدستور".

واحتلت عبارة "العزلة الذاتية" المركز الثالث في استطلاع الرأي. ثم أتت عبارات وكلمات "العزلة الذاتية"، "التعليم عن بعد"، "الأطباء" بنسبة 23%.

واحتلت كلمة "الأزمة"(19%) المرتبة الرابعة. وكلمة "الغموض" (16%). أما كلمة "اللقاح" فشغلت المرتبة السادسة. وبعدها عبارة "العمل عن بعد".

يذكر أن رئيس المركز الروسي لدراسة الرأي العام، فاليري فيودوروف، هو الذي كشف عن نتائج استطلاع الرأي في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا