افتتاح أسواق أشجار رأس السنة في موسكو

افتتحت يوم 20 ديسمبر في موسكو 207 متاجر رسمية تبيع أشجار رأس السنة.

أفاد بذلك عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مدونته على "إنستغرام" حيث قال:" لن يواجه كل مسكوفي أية صعوبة في إيجاد متجر يبيع شجرات رأس السنة، إذ أن أشكال المتاجر وعناوينها وزينتها لم تتغير مقارنة بالعام الماضي. ويمكن أن يتلقى المشتري في كل متجر كافة المعلومات عن الشجرة التي يريد شراءها، بما في ذلك المنطقة التي نقلت منها".

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وشدد عمدة موسكو على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات من قبل أصحاب المتاجر والمشترين وكذلك إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المتجر وبالقرب منه.

وحسب عمدة موسكو فإن الموسكوفيين يمكن أن يشتروا شجرات رأس السنة في المتاجر لغاية 31 ديسمبر الجاري. وقد نشرت حكومة موسكو قائمة بعناوين متاجر شجرات الصنوبر على موقع عمدة موسكو.

وقال نائب مدير ديوان عمدة موسكو، أليكسي نيميروك، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" إن السعر المتوسط لشجرة الصنوبر الروسية يتراوح بين 1.2 – 1.4 ألف روبل مقابل متر واحد للشجرة. أما شجرات الصنوبر الأجنبية فتباع بسعر 3 – 3.9 ألف روبل (نحو 50 دولارا).

من ناحية أخرى فإن إدارة النقل في حكومة موسكو أفادت بأن النقل العام في ليل 31 ديسمبر الجاري سيكون مجانا لأهالي موسكو وضيوفها كما جرت العادة في أعياد رأس السنة.

وأعاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، مكسيم لكسوتوف، إلى الأذهان أن أهالي موسكو يمكن أن يبعثوا برسائل إلى بابا نويل عن طريق صناديق البريد الواقعة في محطة السفن النهرية الشمالية ومتحف "تريتياكوف " للفنون التشكيلية ومحطة مترو الأنفاق "كييفسكايا".

المصدر: تاس