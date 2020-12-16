مصر.. فنان كبير يثير الجدل بسبب بيت شعر

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريح للفنان الكبير، عبد الرحمن أبوزهرة، أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية.

إقرأ المزيد

واستبدل أبوزهرة، بيت شعر شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: " قم للمعلم وفه التبجيلا + كاد المعلم أن يكون رسولا"، بعبارة:" قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا"، معتبرا أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.

ورد الفنان الكبير، على هذا الجدل في تصريح لموقع "مصراوي"، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟".

أضاف أبوزهرة: "أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني".

وتابع: "أنا قلت (كاد الممثل أن يكون رسولا)، هو أنا قلت إن الممثل أصبح رسولا؟ أنا قلت (كاد).. مبيعرفوش يقروا".

المصدر: مصراوي