الفنانة المصرية عفاف مصطفى تعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد هجومها عليه

اعتذرت الفنانة المصرية عفاف مصطفى، عن إساءتها السابقة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والتي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "من قلبي بقول لحضرتك ماتزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده".

وأضافت: "أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ما تزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الارضية ليك".

وكانت الفنانة عفاف مصطفى قد هاجمت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعال في أماكن التصوير، وأضافت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية