فنانتان مصريتان تهاجهان الممثل عبد الرحمن أبو زهرة وتحذفان منشورهما

شنت الفنانتان معتزة صلاح عبدالصبور، ابنة الشاعر صلاح عبدالصبور، وعفاف مصطفى هجوما لاذعا على الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، خلال منشور لهما عبر حسابهما الشخصي بموقع "فيسبوك".

وقالت معتزة في منشورها، أن تجربتها التمثيلية مع أبو زهرة كانت مريرة، خاصة وأنه تعمد التنمر عليها، وهو ما كان كفيلا بأن تعود إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد فترة.

فيما وصفته عفاف بأنه "يشفط الأوكسجين" من موقع التصوير بسبب انتقاداته اللاذعة للفنانات، وقالت إنه كان يسخر من ملابسهن ويتدخل في شؤون المخرج، ويقوم بتوبيخ الممثلات وبالأخص الممثلين الصغار في السن.

واضطرت لاحقا إلى حذف المنشور، بعد الضجة التي أثارتها والتعاطف الكبير الذي تلقاه أبو زهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل من نقيب الفنانين أشرف زكي.

وكان أبو زهرة قد صرح في مداخلة هاتفية أنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه.

وقال إنه يعاني من قلة الأعمال التي تعرض عليه في الفترة الأخيرة، وإن المخرجين بدأوا بالاستغناء عنه.

وأضاف أنه في شهر مارس الماضي احتفل بمرور 60 عام على احترافه الفن، وشدد على أنه إذا لم يمثل يموت، قائلا "أنا أعشق المسرح والتلفزيون والإذاعة وعندي خبرة طويلة بفروع التمثيل".

المصدر: وكالات