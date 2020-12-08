الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)

شاركت الملكة رانيا صورة لها مع زوجها الملك عبد الله الثاني من لقاء أجرياه عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس الاثنين، مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في أحد الأنشطة المجتمعية.

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واستمع الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، إلى حديث ذوي الإعاقة بشأن سبلهم لتحدي إعاقتهم.

وأشاد العاهل الأردني والملكة رانيا بهؤلاء المبدعين، ودعا إلى أهمية عرض تجاربهم أمام المجتمع لاستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

كما وجه العاهل الأردني بتقديم جميع أشكال المساعدة لذوي الإعاقة، وقال: "المطلوب من المؤسسات أن تعمل معكم بشكل أكبر، أنتم تمثلون عزيمة الأردني وكل واحد فيكم يمثل قصة نجاح"، حسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأعرب متحدو الإعاقة عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الملكية، التي تعكس حرص ملك وملكة الأردن واهتمامهما بهذه الفئة، وتقديم مختلف أشكال المساعدة لتمكينهم وتعزيز قدراتهم المتعددة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين، ويقول لهم "كل واحد فيكم يمثّل قصة نجاح" #الأردنpic.twitter.com/GOk3UEV7iJ — RHC (@RHCJO) December 7, 2020

المصدر: صحيفة "الغد"+"إنستغرام"