 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

الملكة رانيا: المرأة هي قلب الأسرة والمجتمع

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf2u

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبدلله على حسابها على إنستغرام فيديو لزيارتها لمنطقة "القويسمة" في مدينة عمان.

وقابلت الملكة رانيا سيدات المنطقة في منزل مواطنة أردنية، ونقلت رانيا رسالة من الملك عبدالله الثاني الى نساء البلقاء حول مساهمة أهل المنطقة في بناء ورفعة الأردن من الرجال والنساء وأن محبة الوطن تنقلها الأمهات للشباب.

كما قامت الملكة بالسلام على جميع السيدات كل منهن على حدة. 

المصدر: RT 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انتخابات تونس.. مستوى التعليم واتجاهات التصويت