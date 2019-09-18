الملكة رانيا: المرأة هي قلب الأسرة والمجتمع

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبدلله على حسابها على إنستغرام فيديو لزيارتها لمنطقة "القويسمة" في مدينة عمان.

وقابلت الملكة رانيا سيدات المنطقة في منزل مواطنة أردنية، ونقلت رانيا رسالة من الملك عبدالله الثاني الى نساء البلقاء حول مساهمة أهل المنطقة في بناء ورفعة الأردن من الرجال والنساء وأن محبة الوطن تنقلها الأمهات للشباب.

كما قامت الملكة بالسلام على جميع السيدات كل منهن على حدة.

المصدر: RT