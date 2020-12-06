مصر.. المباحث الجنائية تكشف ملابسات انتحار عروسين

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية في الجيزة بمصر، ملابسات مصرع عروس (16 عاما)، قفزت من الطابق الرابع، وإصابة زوجها الذي لحق بها بنفس الطريقة، بمنطقة الهرم.

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ولفتت إلى أن تجدد الخلافات الزوجية دفعها للانتحار قفزا من الطابق الرابع، موضحة أنه "بعد دقائق" من انتحار العروس، حتى قرر زوجها اللحاق بها بنفس الطريقة، ولكنه بقي على قيد الحياة، وتعرض لإصابة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكر رئيس مباحث الهرم، الرائد أحمد عصام، بعد معاينته الحادث، أن "الجثة لقاصر تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة زوجها (18 سنة) بكسور، نقل على إثرها إلى المستشفى".

وكشفت تحريات معاون مباحث الهرم، الرائد هاني عجلان، أن "المتوفاة متزوجة حديثا، وتحديدا منذ شهر، لكن خلافات زوجية متكررة دفعتها لترك مسكن الزوجية، والإقامة لدى أسرتها"، في حين أفاد موقع "مصراوي" بأن العروس "عادت البارحة عادت إلى عش الزوجية بعد تدخل الأهل".

المصدر: "مصراوي"