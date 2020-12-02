مصر تصدر بيانا حول مواطنيها الضابط والمهندس المختطفين في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إصدار تعليمات وبذل كافة الجهود للإفراج عن مواطنين مصريين مختطفين في نيجيريا، هما ضابط ومهندس.

إقرأ المزيد

وتواصلت وزارة الخارجية المصرية مع السفارة المصرية في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.

ووفقا للخارجية المصرية فقد وقع الحادث على بعد 15 ميلا بحريا تقريبا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث أن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية