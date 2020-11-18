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بالفيديو.. الأمن ينجح في منع انتحار فتاة من فوق جسر عبدون في الأردن

مجتمع

بالفيديو.. الأمن ينجح في منع انتحار فتاة من فوق جسر عبدون في الأردن
Reuters
عمان
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قال مصدر أمني أردني اليوم الأربعاء إن رجال الأمن أقنعوا فتاة بالعدول عن إلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون الواقع في العاصمة عمان.

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وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في العاصمة عمان، بأنه تم إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان، بوجود فتاة تهدد بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك للمكان وتمكن رجال الأمن العام من إقناعها بالعدول عن ذلك.

المصدر: خبرني + وكالات

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