بالفيديو.. الأمن ينجح في منع انتحار فتاة من فوق جسر عبدون في الأردن
Reuters
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قال مصدر أمني أردني اليوم الأربعاء إن رجال الأمن أقنعوا فتاة بالعدول عن إلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون الواقع في العاصمة عمان.
وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في العاصمة عمان، بأنه تم إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان، بوجود فتاة تهدد بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك للمكان وتمكن رجال الأمن العام من إقناعها بالعدول عن ذلك.
مصدر امني : رجال الامن يقنعون فتاة بالعدول عن إلقاء نفسها من اعلى جسر عبدون#الاردن#عبدون#عمان#خبرنيpic.twitter.com/tQEPgWwU2u— خبرني Khaberni (@khaberni) November 18, 2020
المصدر: خبرني + وكالات