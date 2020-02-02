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انتحار صاحب بسطة أردني يهز الحكومة ويجبرها على استحداث أسواق للبسطات

مال وأعمال

انتحار صاحب بسطة أردني يهز الحكومة ويجبرها على استحداث أسواق للبسطات
رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز
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هزّ انتحار شاب أردني حكومة البلاد، بعد إزالة السلطات الأردنية بسطته عدة مرات في محافظة إربد.

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وسارع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى توجيه جميع البلديات باستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة.
وأكد الرزاز في تغريدة له عبر تويتر التزام الحكومة بتقديم أراض من الأملاك العامة في حال لم تتوفر أراض تابعة للبلدية.

وعبر صفحته في فيسبوك ترحم الرزاز على الشاب أنس الجمرة قائلا: "حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه".
وأضاف: "واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه".

المصدر: "عمون"+RT

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