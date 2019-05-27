أردني يهدد بالانتحار عبر بث مباشر في "فيسبوك"

هدد مواطن أردني بالانتحار من خلال مقطع فيديو عبر خاصية البث المباشر لدى "فيسبوك" مطالبا الحكومة بتوفير فرصة عمل له في القطاع الحكومي.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد صعد شاب إلى منطقة مرتفعة في محافظة إربد شمالي الأردن، وهدد بإلقاء نفسه بحال لم تقم الحكومة بتوفير عمل له.

وخلال مقطع الفيديو الذي وثقه عبر البث المباشر، طالب الشاب بإزالة التعميم الأمني عنه ليتسنى له الحصول على فرصة عمل ووظيفة.

وسارعت قوات الأمن ووجهاء من المنطقة بالحضور إلى المكان، ونجحوا في إقناعه بالعدول عن الانتحار، كما وعدوه بحل مشكلته في أقرب وقت.

المصدر: وكالة سرايا