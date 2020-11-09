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فيديو.. فتى يمني يقلد ترامب ويحقق مشاهدات هائلة

مجتمع

فيديو.. فتى يمني يقلد ترامب ويحقق مشاهدات هائلة
Reuters
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انتشر مقطع فيديو لفتى يمني يعيش في الولايات المتحدة يقلد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحاز على ملايين المشاهدات.

وشوهد الفتى أيمن الحنشلي (13 عاما) وهو يشير بيديه بانفعال مقلدا بعض عبارات ترامب الأكثر شيوعا، قائلا: "لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات".

وقال فضل الحنشلي والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين.

وأضاف: "ابني موهوب. يحب تحميل مقاطع فيديو له على قناته على اليوتيوب".

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: رويترز

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