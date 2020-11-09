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مصر.. الفنانة هالة صدقي تثير الجدل بتصريح عن رجال تقدموا للزواج منها

مجتمع

مصر.. الفنانة هالة صدقي تثير الجدل بتصريح عن رجال تقدموا للزواج منها
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هالة صدقي
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قالت الفنانة المصرية هالة صدقي إن هناك 165 ألف شخص تقدموا للزواج منها، ولكنها لم تعجب بأي شخص منهم.

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وأوضحت وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، "لم يعجبنى واحد فيهم"، وأكدت أنه من الصعب الرجوع لطليقها مرة أخرى وأن الخلافات الأخيرة قد انتهت وهو فى النهاية والد أبنائها وتحترمه.

وكانت الفنانة المصرية هالة صدقي قد واجهت أزمة في الآونة الأخيرة نشبت بينها وزوجها، بشأن التشكيك في نسب ابنيها مريم وسامو، ووصول الأمر إلى القضاء.

واتخذت الفنانة هالة صدقي، خطوات قانونية ضد زوجها والمحامي صلاح السقا الذي "شهر بها".

المصدر: اليوم السابع

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